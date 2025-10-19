Два гола на Стивън Стоянчов и един на Тома Ушагелов донесоха първа домакинска победа на „виолетовите“

В двуостър мач представителният отбор на „Етър ВТ“ се наложи над „Беласица“ с 3:0 в среща от 12- я кръг в първенството на Втора лига.

Това бе първа домакинска победа на великотърновци през сезона, която го изкачи на 11-ото място в класирането.

Трите гола паднаха в рамките на 9 минути в началото на втората част, като преди това и двата тима имаха възможности да отбележат. Победата изкачи „виолетовите“ на 11-ото място в класирането

Противно на очакванията, гостите от Петрич не се затвориха и използваха всяка възможност за опасни контри преди почивката. Като цяло играта през първото полувреме бе равностойна, с открит футбол и доста положения пред двете врати.

В 13-ата минута Тони Кастро от гостите стреля с глава и принуди вратаря Виденов да избива, а два опасни удара на Аспарух Смилков минаха до гредите. За „Етър ВТ“ Росен Иванов в 19-ата минута направи хубав рейд, завършил с удар, изваден от вратаря в корнер.

Нов негов удар мина до гредата, а в 38-ата минута Стивън Стоянчов направи 40-метров пробив и излезе сам срещу вратаря, но в последния миг защитник притича и изби.

По още едва възможност имаха двата тима до почивката – първо Тони Кастро бе изведен сам и стреля, но Виденов спаси, а след хубава комбинация на етърци Росен Иванов от отлична позиция би до гредата.

„Виолетовите“ решиха мача за 9 минути в началото на втората част. В 47-ата Росен Иванов центрира отляво и Тома Ушагелов засече топката за 1:0. Веднага след центъра етърци отнеха топката и удариха повторно. Пак Росен Иванов асистира отляво и Стивън Стоянчов вкара за 2:0. Петричани рухнаха и Стоянчов излезе сам срещу вратаря, но стреля в него. В 56-ата минута Атанас Атанасов центрира отдясно и пак Стоянчов находчиво се разписа за 3:0.

До края играта се върна в познатото двуостро русло, но вече без заряд заради ясната развръзка. „Етър ВТ“ на няколко пъти можеше да вкара и четвърти гол, а опасен удар на Димитър Яръмов от гостите бе спасен от Виденов.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Мартин Николов, Георги Александров, Анастас Пемперски (70 Росен Върбишки), Атанас Атанасов, Чавдар Ивайлов (70 Пламен Цончев), Виктор Василев, Росен Иванов, Радослав Найденов (78 Георги Иванов), Тома Ушагелов (84 Васил Василев), Стивън Стоянчов (70 Петър Караангелов).