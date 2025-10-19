Гол на Любомир Генчев донесе трите точки на „Янтра“ (П. Тръмбеш) при гостуването в Ловеч

„Янтра“ (Полски Тръмбеш) спечели с 0:1 гостуването в Ловеч срещу едноименния тим. Срещата бе от деветия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Единственото попадение в мача отбеляза Любомир Генчев в средата на първото полувреме, като се възползва от пас на Момчил Кузманов. Като цяло тръмбешчани надиграха съперника, особено преди почивката.

Пропиляха и четири голови положения. Тони Маречков три пъти излиза сам срещу вратаря на ФК „Ловеч“ по диагонала, но не можа да го преодолее. В 40- ата минута пък Любо Генчев не успя да овладее извеждащо позаване. Втората част тръгна с нов попуск на гостите. Любо Генчев изведе Християн Ганев, който стреля, но вратарят на домакините спаси.

В 71-ата минута Ганев получи втори жълт и червен картон и „Янтра“ остана се десет души на терена.

До края домакините опитаха да заличат пасива в резултата, като залагаха предимно на центрирания, но без успех. В заключителните секунди червен картон получи и Тихомир Антонов, който репликира рефера от скамейката с претенции за наказателен удар.