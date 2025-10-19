Иван Иванов: „Днес нещата ни се получиха, но не се заблуждаваме, в процес на обучение сме… “

„Ние не се заблуждаваме, опитвам се да предам на момчетата идея за по-офанзивен футбол и това крие доста рискове. Във фаза атака ще имаме малко пространства и технически трябва да бъдем добре. В някои мачове със сигурност ще изпитаме проблеми, като в Русе, където „Дунав“ ни смачкаха физически. Това беше тест за футболистите да знаят какво ниво трябва да търсят. Днес нещата ни се получиха, но пак казвам – не се заблуждаваме. Искам всички да разберат, че този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати, в други срещи ще има и резултати, в трети няма да сме добре спортно-технически. Просто сме в процес на обучение.

Имахме и късмет, но търсехме този късмет, знаехме, че „Беласица“ няма да издържи физически, защото го поставихме под натиск с много спринтова работа. Винаги първите 15 минути на второто полувреме са много важни и се възползвахме този път. Момчетата тази година трябва индивидуално да израстват изключително много.

Футболът е интересна игра и психологическият фактор е от голямо значение. Това са млади момчета, които имат нужда да работят психически, физически и технически, ако искат да израснат. Защото българският футбол се върти в един омагьосан кръг и ако не променим нещата, ще изгубим много години в опити да изкараме някое качествено поколение“, коментира след победата с 3:0 над „Беласица“ /Петрич/ старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.