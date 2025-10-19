Горна ОряховицаСпорт

Ивайло Станев: „Получи се двуостър двубой, мисля че резултатът е закономерен“

„Поздравления за обстановката, която се получи. Футболистите и на двата отбора отговориха на този празник. Получи се двуостър двубой, имаше доста надлъгвания. Мисля, че резултатът е закономерен. В последната третина имаме проблеми. Самият факт, че последните ни голове са от статични положения говори за това.

Имахме 45 минути, в които да продължим. Нелогично губихме с 0:2 до 35-ата минута. Направихме някои корекции и стиковахме нещата. Играем мач за мач. Искаме отборът да се развива и младите футболисти да направят следващата крачка в кариерите си“, каза след равенството 2:2 с „Янтра 2019“ в Габрово старши треньорът на горнооряховският „Локомотив“ Ивайло Станев.

 

 

 

 

