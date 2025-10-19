„Локомотив“ не се предаде при гостуването в Габрово и развали празника на домакините

Два гола върна „Локомотив“ при гостуването в Габрово на местния „Янтра 2019″ и прекъсна серията на отбора на Емануел Луканов от седем поредни шампионатни победи. Мачът на стадион „Христо Ботев“ бе исторически за домакините, защото бе първият на осветление и бе предшестван от празнична програма.

Срещата от XII- я кръг на Втора лига тръгна с натиск на „ковачите“ и в 3- ата минута Мартин Райнов стреля с глава, но топката премина над целта. Малко по-късно пред Денислав Ангелов се откри добра възможност да се разпише, но ударът на нападателя не намери очертанията на вратата.

Тони Иванов беше още по-близо до попадението, но стражът на гостите Венцислав Димитров се отчете със страхотно спасяване, след като изстрелът на играча рикошира в противников състезател и затрудни максимално опитния вратар. В 14-ата минута се стигна до много спорна ситуация. Майнис падна в наказателното поле на габровския тим, след като беше изритан от Тони Иванов, който опита да изчисти кълбото, а от бързо развилата се контраатака тимът на Емануел Луканов откри резултата чрез Георги Бабалиев. „Черно-белите“ имаха сериозни претенции към главния съдия, но заради липсата на VAR във Втора лига решението му нямаше как да бъде променено.

Локомотивци отвърнаха в средата на първото полувреме. Първо Иван Аврамов проби в и шутира от малък ъгъл, но неточно. В 26-ата минута Панайот Пасков се извиси над всички при центриране от корнер, но и неговият опит не се увенча с успех.

В 34-ата минута „ковачите“ разиграха добре, а Тони Иванов технично изведе на отлична позиция Денислав Ангелов, който покачи на 2:0 с удар по диагонала.

В 40-ата минута Християн Василев се справи с директен изстрел на Георги Колев от пряк свободен удар. Само 60 секунди след това именно Колев се оказа на точното място в наказателното поле на „Янтра 2019“, за да върне едно попадение – 2:1.

В началото на втората част Редон Реймар стреля опасно, но кълбото профуча на сантиметри от вратата.

В 50-ата минута Денислав Ангелов се озова очи в очи с Димитров, но не успя да го преодолее.

Тринайсет минути преди края на редовното време Михаил Минков се пребори във въздуха и отблизо изравни резултата с глава. До края габровци натиската, силен удар на Петър Казаков беше отразен от Венци Димитров и точката влезе в актива на горнооряховчани.

„Локомотив“: В. Димитров, Аршев, Минков, М. Иванов, Роймар, Райков, Пасков, Майнис, Аврамов, Ж. Иванов, Г. Колев.