Нито един студент или ученик не е посетил църквата „Св. Димитър“ за цяла година

Предстоящите чествания по случай годишнината от въстанието на Асен и Петър ще оживят историческите обекти в района

Нито един студент или ученик не е посетил църквата „Св. Димитър“ за цялата 2024 г., сочи справка от Регионалния исторически музей. Статистиката е обща за знаковия храм, който след броени дни ще посрещне тържествата по случай 840 г. от въстанието на Асен и Петър, и близката до нея църква „Св. Георги“.

По данни на музея в двата храма посетителите за 2024 г. са били 473. Сред тях обаче не са регистрирани студенти и ученици. Българите, прекрачили прага на храмовете, са 454, а чужденците са само 19. От общата статистика на Регионалния музей обаче не се разбира колко реално са посетителите в храма „Св. Георги“, който отваря само по предварителни заявки и в по-голямата част от годината няма желаещи за посещения.

Предстоящите чествания по случай годишнината от въстанието на Асен и Петър обаче ще оживят двете църкви. Там се очакват много посетители, които ще наблюдават 3d мапинг шоуто в храма „Св. Димитър“.

Църквата „Св. Георги“ пък е включена в анимация от сдружение „Мистерии на Царевец“. Темата е „Пътят към въстанието“, а участниците ще се включат в специален куиз.

Те ще се разхождат между църквите като част от интерактивната игра и ще преминават през поредица от загадки и задачи, свързани с въстанието на Асен и Петър.

