Новата книга на Анатоли Петров и Иван Тодоров разказва неразказаната история на великотърновския футбол

В понеделник, 20 октомври, от 18 часа в конферентната зала на стадион „Ивайло“ ще бъде представена новата книга „ФУТБОЛЪТ В ТЪРНОВО. ОТ ЗОРАТА ДО ВЪЗРАЖДАНЕТО (1895-1957)“

Книгата е документален разказ за появата на футбола във В. Търново, като са обхванати годините от 1895 до 1957 г., за които досега е писано и се знае малко. Авторите Анатоли Петров и Иван Тодоров разказват истинската история на футбола в Търново, разбивайки доста митове. Книгата е плод на упорит труд, работа в архивите и проучване на документи и факти. Тя е разказ за хората, благодарение на които футболът прави първите си стъпки в старата столица. И за тези след тях. За Никола Чантов, Никола Илиев, д-р Янко Антонов- Бомбето, Рашко Рашков- Маркиза, Стефан и Николай Високови, д-р Димитър Церовски, Тодор Фъртунов и още много други. Разказ за първите години на „Етър“, за отборите преди него, МСК, „Слава“ и „Виктория“, за кварталните и военни тимове на В. Търново, за „Ударник“, „Трапезица“, „Червено знаме“, „Етър-Юнак 45“. Читателят ще вземе в ръцете си книга, за която наследниците на първите футболисти в Търново отвориха старите семейни албуми и архиви. А в Държавния архив и Регионалния исторически музей се откриха прелюбопитни материали. Снимки, документи, факти, спомени водят до не едно и две открития… Черно- бели са страниците на изданието, както са черно- бели и 184- те поместени снимки, документи и факсимилета от пресата, в по- голямата си си част неизвестни за широката общественост. Непубликуваните досега истории и факти хвърлят нова светлина върху историята на футбола под Царевец, която повярвайте не е черно-бяла , а цветна и многообразна…

Антоли Петров и Иван Тодоров са утвърдени имена в журналистиката. Всеки със свой стил и индивидуални особености на писаното слово. Разказът на Анатоли е по- документален и прагматичен, докато този на Иван е поетичен и неподражаем. А, в техния разказ е вплетен този на Никола Илиев, който като основател на клуба винаги е твърдял, че за рожденна година на „Етър“ трябва да се счита 1919…