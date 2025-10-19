Павликенчани с първи домакински успех през сезона

Победа с 3:0 записа отборът на ОФК „Павликени“ в среща от 9- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига. На стадион „Ганчо Панов“ домакините се наложиха с 3:0 срещу ФК „Троян 2025“ и с актив от осем точки излязоха на осма позиция в класирането. Успехът е първи през сезона на собствен терен за селекцията на Димо Атанасов и би изкован още до почивката. Георги Христов откри резултата в 19-ата минута, а след четвърт час Мартин Ширтев покачи на 2:0. Пламен Илиев реализира третото попадение, малко преди паузата като до нея павликенските футболисти пропиляха още три положения. През втората част домакините намалиха темпото и гостите се активизираха. Троянчани създадоха голови възможности, пропуснаха и дузпа като Евгени Игнатов не успя да вкара от бялата точка.

Срещата се разви лошо за по един играч от двата тима. Състезател на ФК „Троян 2025“ получи травма на ръката и беше откаран в болницата. След края на първото полувреме пък лидерът на павликенчани Йордан Йорданов се оплака от болки в коляното и не излезе на терена за втората част. Тепърва ще се разбере, колко сериозна е контузията и продължителността на възстановяването на състезателя.

Снимка: архив