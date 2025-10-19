Поликсена Димитрова стана кралица на плодородието на първия общински есенен фестивал в Лясковец

Трудолюбивите лясковчани почетоха даровете на земята и плодородието с първото издание на общинския есенен фестивал „Щедрата лясковска земя“, който се оказа изключително успешен въпреки краткото време за организирането му.

И най-вероятно заради ласкавите отзиви ще се превърне в традиция. Празника уважиха народните представители Димитър Николов и Мариана Бояджиева, поздравителни адреси изпратиха вицепремиерът Атанас Зафиров, народният представител Людмила Илиева, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и кметът на Стражица Йордан Цонев.

На площад „Възраждане“ в Лясковец имаше щандове на всички села в общината, а местни кулинари се надпреварваха с всякакви вкусотии в 7 категории. Никак не беше лесно на журито, защото община Лясковец е пребогата на хора с въображение, мерак и умения в кухнята. Оценяваха ги шеф Царина Цанева и Пламен Ганчев начело с майстора на еленския бут Мартин Трухчев.

Гостите на празника имаха възможност да опитат от гозбите, а и от еленския бут, подарен от майстор Трухчев на кмета и веднага нарязан за всички.

На площада беше пълно с хора и имаше по нещо за всеки.

„Приветствам ви с добре дошли на първото издание на Общинския есенен фестивал „Щедрата лясковска земя“.

Поставяме началото му с идеята да съберем на едно място занаяти, музика, гозби, познати от бабините тефтери. Но най-вече, за да се преклоним пред земята и нейните дарове. Този фестивал е посветен на онези работливи и талантливи лясковчани, които с вдъхновение и постоянство пренасят традициите през годините.

Посветен е и на земята, която им отвръща с обич и изобилие за грижите. С този фестивал искаме да покажем, че не само пазим духа на Лясковския край, а и го живеем. Затова – изживейте пълноценно първото издание на фестивала. Научете нови неща за старите занаяти, попейте и потанцувайте, хапнете, снимайте, веселете се, тръгнете си с гордост, че корените ви са в Лясковец! И помнете. Помнете и разказвайте колко щедра е лясковската земя. Пожелавам успех на участниците и добро настроение на гостите”, обърна се кметът на Лясковец Васил Христов към участници и гости.

Председателят на Общинския съвет Сергей Данчев, кметът Васил Христов и председателят на НЧ „Напредък 1870“ Васил Русев имаха приятното задължение да изберат Кралица на плодородието.

Короната бе за Поликсена Димитрова, спечелила конкурса, в който участваха млади жени на възраст от 18 до 26 години.

За малките участници в празника имаше работилници, предизвикващи креативността и сръчността им. Едни рисуваха, други се учиха да тъкат на детски станове. И още – алея на занаятите и фермерски пазар, за да е всичко пъстро, вкусно и забавно.

Изпълнения на местни самодейци озвучаваха празника, а за финал на сцената се качи любимата народна изпълнителка Гуна Иванова и нейните внучки Ива и Велислава.

Ана РАЙКОВСКА