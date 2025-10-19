Самуил Хаджииванов с бронз от състезание по плуване в Бургас

Международният турнир по плуване „Бриз“, проведен в памет на Иван Стойчев в Бургас, събра общо 650 състезатели от няколко страни. Великотърновският клуб „Царевец“ се представи с 12 състезатели- Мартина Моминска, Дария Тананеева, Даниела Иванова, Никола Илиев, Иван Вълчев,Самуил Хаджииванов, Димитър Миневски, Георги Дянков, Иво Иларионов, Стефан Момински, Никола Михнев и Мартин Лясков. Самуил Хаджииванов спечели бронзов медал на 50 метра бруст при юношите младша възраст. „Това беше първото ни участие за сезона на 25- метров басейн. Постигнахме много добри резултати и лични постижения. Предстоят ни още няколко участия на турнири, но основния ни фокус е върху държавните първенства в края на ноември и началото на декември“, информира треньорът Панайот Паздерков.