Шахматен талант на „Етър“ със сребро до 14 години от турнир в Стражица

През уикенда в Стражица за поредна година се проведе открит турнир по ускорен шах. Участваха 44 шахматисти, сред които гросмайстор и няколко международни майстори. Турнирът бе спечелен от Марио Вутов от Своге с 5,5 точки. Със същия актив, но по-лоши допълнителни показатели са ММ Сашо Николов, ГМ Васил Спасов, ММ Павел Димитров и Ростислав Раев. Най-добра жена бе международната майсторка Елица Раева от Русе. Наградата за сеньор взе Салим Салимов от с.Крепча.

Организаторите от местния клуб Иван Иванов и Ахмед Мустафов бяха осигурили отлични условия за участниците, както и по традиция галавечеря.

Силно участие записа 11-годишният Ивайло Капарашев от ШК „Етър“, Велико Търново. Той завърши с 4 точки от 7 кръга и спечели сребърен медал до 14 години. Освен това получи втори приз за най-добър юноша до 18 години! Първи в тази категория е Денислав Иванов от Габрово, а трети Веселин Ангелов от София. До 14 години шампион стана Георги Димитров от Русе, а при девойките неговата съотборничка Кристиана Данева.