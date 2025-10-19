В разгара на есента Стражица отбеляза Фестивала на Житената питка – празник обичан, изпълнен с традиции, кулинарни изкушения и забавления за малки и големи. Той започна вълнуващо с премиерата на

песен за Ангел Каралийчев по текст и музика на Николай Христов, фотолетописец на живота в града на сладкодумния разказвач.

Изпълниха я Благомира Милчева и Симона Тодорова, ученички на Йорданка Йорданова, направила аранжимента на песента.

Празничният ден премина с изключително разнообразие от вкусни житени питки и богата програма, подготвена от Община Стражица. Освен традиционния кулинарен конкурс за най-вкусна питка организаторите бяха подготвили и множество изненади за малки и големи.

Всички деца имаха възможност да се забавляват в огромен лабиринт, изграден от 200 бали слама, специално монтиран за празника. Те се снимаха и разхождаха с понита, а най-сръчните се включиха в състезание по месене на хляб.

Местните занаятчии представиха своите ръчно изработени изделия в специално обособени кътове, като добавиха неповторим колорит към празничната атмосфера.

На сцената маг Теос впечатли публиката с невероятно шоу от фокуси за малки и големи, а баба Дешка от Разлог, с нейното неподражаемо чувство за хумор, забавляваше гостите и лично връчи грамотите на победителите в конкурса.

Специален акцент беше и маскотът на Житената питка, който радваше децата през целия ден – те можеха да се снимат и играят с него, докато парти аниматорите от „Феличита“ се грижеха за доброто настроение въпреки дъждовното време.

Журито бе затруднено в излъчването на победителите, но, както сподели баба Дешка, „всички участници сте за първо място, но правилата са правила. Питките ви са уникални“. Шеф Царина Цанева от телевизионното предаване Hell’s Kitchen също оцени високо участниците, като заяви, че всяка питка е достойна за телевизионния формат.

Големият победител е Сашка Колева, като бяха раздадени и още награди. За „Визия и оформление” победител стана НЧ „Надежда – 1928“, с. Балканци. Наградата за „Вкус и качество” спечелиха Деница и Любомир, приготвили питката си с помощта на своята баба.

Наградата на Община Стражица замина за НЧ „Правда – 2010“, с. Горски Сеновец, а тази на кмета Йордан Цонев – за НЧ „Зора – 1925“, с. Ново Градище. Наградата на журито бе дадена на НЧ „Самообразование 1921“, с. Бряговица.

Фестивалът завърши с прекрасен концерт на момичетата от вокална група „Пеещи камбанки“ и чаровната народна певица Петя Панева, която омагьоса публиката с красивия български фолклор.

А 19 октомври бе посветен на рока и конкурса „Фолкстраж”. Той постави финален акцент на есенния празник на Стражица.

Ана Райковска