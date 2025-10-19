свлачище Велико Търново - Арбанаси
Свлачище затваря пътя Велико Търново – Арбанаси

След сигнали в социалните мрежи, че има свлачище по пътя Велико Търново – Арбанаси и отсечката е опасна, директорът на Областно пътно управление в старата столица инж. Венцислав Ангелов успокои, че пътят не е пропаднал. „Проблем има, но няма място за притеснение, на снимките изглежда по-страшно, отколкото е. Заради големите дъждове част от банкета в участъка е отмит, става дума за около 35 см. Нарушено е отводняването, а водата е отнесла част от бетоновите улеи. Знаем за ситуацията и сме предприели мерки“, коментира за „Борба“ Венцислав Ангелов.

свлачищеВ понеделник ще бъде свикана комисия и ще започне работа по стабилизиране на участъка. Ще се възстановят и бетоновите улеи.

„Има технологичен проект, уведомена е и АПИ за превантивния ремонт. Той е включен в заданието за проектиране на голям ремонт, който ще се случи следващата година. В този проект е заложено и обезопасяване с мрежи на участъка с падащи камъни около чешмата. Засега само ще стабилизираме частта от пътя, която е отмита от дъждовете“, допълни директорът на ОПУ – Велико Търново.

Вероятно строителните дейности ще започнат още във вторник, когато ще бъде затворен пътят Велико Търново – Арбанаси до приключването им.

Ана РАЙКОВСКА

