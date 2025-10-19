Ученици почетоха 156-ата годишнина от рождението на Цанко Церковски

Учениците от Професионалната гимназия по аграрни технологии почетоха 156-ата годишнина от рождението на своя патрон. Те поднесоха цветя пред бюст-паметника на бележития българин в двора на училището и се поклониха пред неговото дело.

„С този жест изразихме своята признателност към човека, оставил ярка следа в българската литература и обществен живот“, споделиха от училището.

Патронният празник беше отбелязан тържествено в НЧ „Братство-1884“. На празненството беше представена специална програма, а поканени да съпреживеят събитието бяха ученици, бивши и настоящи учители, родители, общественици и приятели на училището.

Събитието уважи и кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

„За мен беше чест да уважа събитието им и да изкажа огромната си признателност за качественото обучение, иновативното мислене и огромната отговорност, с които в ПГАТ изграждат бъдещите кадри за местната икономика. Патронният празник ни свързва с личността на Цанко Церковски, който цял живот е вярвал, че знанието и трудът вървят ръка за ръка. Той е говорил и писал за честния труд, за това колко е важно младите хора да учат, да се развиват и да не забравят откъде са тръгнали. Затова е толкова символично, че неговото име стои на входа на нашата професионална гимназия – място, където се съчетават знанието, практиката и любовта към земята“, каза инж. Манолов.

Михаил МИХАЛЕВ