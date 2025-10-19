Ученици поеха управлението на СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш за патронния празник

На 16 октомври СУ „Цанко Церковски” отбеляза патронния си празник с вдъхновяваща ученическа инициатива – „Ден на самоуправлението“. В този специален ден ролите се размениха – учениците от ученическия съвет поеха управлението на училището.

Янислав Петров влезе в ролята на директор, Елица Борисова и Белослава Пеева – заместник-директори, Нора Рахнев – главен счетоводител, Лина Бринтнол – оперативен счетоводител, а Виктория Божанова – педагогически съветник. Те доказаха, че са отговорни, креативни и готови да поемат предизвикателства.

На 17 октомври, определен за проектни и творчески дейности, учениците от първи, втори и трети клас посрещнаха есента с Празник на тиквата. Организатори бяха учителите Милена Дончева, Ивелина Александрова и Йорданка Василева – класни ръководители на третите класове. Денят започна с представяне на есенната царица – тиквата, в цялото ѝ великолепие от видове, ползи и кулинарно приложение.

Кътът за снимки „Есенна феерия”, подреден в училищното фоайе, събра овациите на малки и големи. Учители, приятели и съученици опитаха от тиквените кулинарни вълшебства, приготвени от родителите на третокласниците.

След голямото кулинарно пътешествие бе подредена красива изложба от тиквени фенери, приказни къщички и есенни цветни фантазии.