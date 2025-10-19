Ясно и мразовито, на места се очакват слани

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб локален вятър. Минималните температури ще бъдат между 2 и 4 гр., по високите места около нулата. Очакват се слани.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 1 гр.

Максималните температури ще бъдат между 13 и 15 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 15 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9 гр., а на 2000 м ще е около 3 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 27.7 гр. през 1998 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.2 гр. през 1997 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 37 минути и ще залезе в 18 часа и 26 минути.

Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново