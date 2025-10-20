10 прасета за 2 часа повалиха ловците в Камен

НЕВИЖДАНА СЛУКА ОТ 2019 Г. НАСАМ СПОЛЕТЯ ЛОВНАТА ДРУЖИНА В СТРАЖИШКОТО СЕЛО КАМЕН. В събота групата успя да гръмне цели 10 прасета само за два часа.

Майсторите на точния мерник в Камен демонстрираха завидни стрелкови умения и доказаха, че нямат прошка за едрия дивеч.

Сред разписалите се с най-впечатляващи попадения е Николай Чотоклиев. Той успял да убие четири диви прасета наведнъж. Най-голямото сред повалените от него било с тегло 200 кг.

Сред другите поразени екземпляри от групата са две по 100 кг, а останалите са по 50 кг.

„Популацията на едрия дивеч вече се възстановява. Доволни сме, защото сезонът се очертава да е успешен“, коментира Християн Миладинов, член на дружината.

Завидното постижение на каменските авджии е плод не просто на късмет, а на добра подготовка, умело обучени кучета и стриктна организация – дело на председателя на дружината Цветан Досев.

В края на ловния излет ловджиите си направиха снимка за спомен, като част от мъжете споделиха радостния миг със своите деца, които също проявяват интерес към авджийството и израстват с желанието да продължат традицията.

Галина ГЕОРГИЕВА