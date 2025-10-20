Крими

Автобус връхлетя върху 78-годишен пешеходец, пострадалият е с опасност за живота

Досъдебно производство за допуснато пътнотранспортно произшествие между автобус и пешеходец, е започнато в РУ Горна Оряховица.

На 19 октомври около 18:45ч. в с. Поликраище на прав и осветен пътен участък в тъмната част на денонощието, при суха пътна настилка, автобус е ударил пешеходец. В злополучната вечер автобусът се движил в посока от  Русе към с. Самоводене.  78-годишният мъж е ударен, пресичайки пътното платно на необозначено място.

Пострадалият е настанен в УМБАЛ в Плевен с фрактури на ребра, плеврален излив и с опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на 67-годишния водач на автобуса са отрицателни.

