С помощта на благодетели средствата за терапия вече са събрани

БАЩАТА НА 12-ГОДИШНАТА СИЯНА, ЗАГИНАЛА ПРИ ЗВЕРСКА КАТАСТРОФА НА 31 МАРТ КРАЙ ТЕЛИШ, НИКОЛАЙ ПОПОВ ДАРИ 4000 лв. за лечението на д-р Моника Курдова от Велико Търново. Това обяви самият той в своя Фейсбук профил и публикува платежния документ.

Всъщност първоначално почерненият родител призова своите приятели да внесат сума по дарителската сметка на младата лекарка. След апела му само за ден са постъпили 19 000 лв.

„Добавих още 4000 лв. от обезщетението, което получих за смъртта на Сияна. Моето желание е да дарявам за деца. Но нямаше как да подмина тази кампания, защото лекарите са хората, които спасяват живота ни всеки ден. Включително на децата ни! Младите лекари са бъдещето на здравната система. Без бъдеще няма настояще“, написа Попов.

Д-р Моника Курдова се бори с тежката диагноза краниофарингеом. Това е рядък вид мозъчен тумор, засягащ важни структури, свързани със зрението. Тя преминава през две мозъчни операции – в България и в Германия.

За нещастие, тази година образуванието отново нараства и се налага поредно лечение.

Шанс за Моника дават от Прага, където предлагат протонна терапия, за да спре растежът на тумора. Офертата от клиниката бе непосилна за семейството. Поисканата сума е 45 620 евро само за самото лечение, без да се включва престоят от два месеца. След мащабна дарителска кампания за по-малко от месец парите вече са осигурени от благодетели.

Очаква се в най-скоро време д-р Курдова да отпътува з Чехия.

Галина ГЕОРГИЕВА