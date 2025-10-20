Без кредит от 3 млн. лв. губим шанс за ПЕТ скенер в онкоболницата във В. Търново

Междувременно линейният ускорител в клиниката е застрашен от преустановяване на дейност

3 МЛН. ЛВ. КРЕДИТ СЛЕДВА ДА ИЗТЕГЛИ КОМПЛЕКСНИЯТ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР В СТАРАТА СТОЛИЦА, ЗА ДА ПОЛУЧИ ЦЕННИЯ И ДЪЛГО ЧАКАН ПЕТ СКЕНЕР И ЯМР БЕЗПЛАТНО.

Проблемът идва от това, че покупката на двата апарата изцяло се поема от Националния план за възстановяване и устойчивост, но не и монтирането, преустройството на помещенията и въвеждането в експлоатация. Тези дейности остават за сметка на лечебното заведение, чието финансово състояние изобщо не е розово.

От години жителите на Велико Търново и региона очакват осигуряването на ПЕТ скенер за диагностика на онкологични заболявания и сега, когато доставката вече чука на вратата, изниква нов проблем. След проведени обществени поръчки от здравното министерство са сключени договори за модерния апарат и ЯМР.

Монтирането и въвеждането в експлоатация на техниката налага специална подготовка на помещенията в лечебното заведение, както и съпътстващи проекти, издаване на лицензи и докомплектоване. Без тези дейности е невъзможно двата апарата да започнат да се използват от медиците.

Управителят на КОЦ д-р Иван Николов предлага клиниката да изтегли кредит, за да обезпечи всички нужни стъпки за подготовка на болницата за важната апаратура. За целта се налага одобрение от Общинския съвет във Велико Търново.

Медикът представя на вниманието на местните парламентаристи изготвено ориентировъчно остойностяване на необходимите дейности.

То възлиза на 3 млн. лв. без ДДС. От тях за проектиране са заложени 49 900 лв., за преуствойства на помещения за двата уреда – 1,8 млн. лв., за автоматичен диспенсър – 400 000 лв., за 3 бр. столове за боксове 4500 лв., за фантом за контрол на качеството – 300 000 лв., и за работна станция за лекарите – 400 000 лв. без ДДС.

„При евентуално отпадане на някоя от дейностите и наличие на свободен ресурс от кредита същият може да бъде пренасочен за извършване на крайно належаща дейност – ъпгрейд на верификационна на XVI панела на линеен ускорител Elekta Synergy Platfom – от ver.5.0.2 до ver 5.0.6 и на пациентната информационна система Mosaiq от ver.2.50 до ver 2.86. Към настоящия момент клиничната обстановка е изключително тревожна. Рязко са увеличени нефункциониращите области на XVI панела и това влошава качеството на изображението“, аламира д-р Николов.

По думите му за тази цел ще са нужни още близо 1 млн. лв.

Управителят изразява тревожност, че без кредит за 3 млн. лв., свързани с експлоатация на ПЕТ скенер и ЯМР, пациентите ще бъдат лишени от изключително прецизни методи за диагностика на онкологичните заболявания.

По отношение на ъпгрейда на линейния ускорител коментира, че това е единственият начин за предотвратяване на пълното преустановяване на дейността на линейния ускорител, който пък е един от основните източници на приходи на болницата.

Медикът предлага кредитът да се погасява при условия на едногодишен гратисен период, а след това на равни месечни вноски за срок минимум 5 години.

„След въвеждане на експлоатация на ПЕТ скенер и ЯМР се обезпечава извършването на безлимитна дейност от страна на болницата, неограничена със срок и генерираща постоянен паричен поток“, уверява д-р Николов.

Галина ГЕОРГИЕВА