Българските региони показват ясно изразен дисбаланс в развитието си

Реализирането на програмите съфинансирани от ЕС има безспорен принос за социално-икономическото развитие на страната, както и реален такъв за сближаване между регионите.

От друга страна, българските региони показват ясно изразен дисбаланс (силни и слаби страни) в развитието си, породен най-вече от осезаеми предимства или дългосрочни проблеми на национално ниво.

Това се посочва в работния вариант на окончателния доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода (НКПР) 2013 – 2025 г., включително актуализацията й от 2020 г., който заедно с последващата оценка за изпълнението на НКПР са публикувани за обсъждане в Портала за обществени консултации.

От гледна точка на избрания подход за оценка в актуализацията на Концепцията, разчитащ на Индекса за регионална конкурентоспособност, търсеният резултат „движение към умерен полицентризъм“ е частично постигнат – дистанцията между Югозападен и останалите 5 региона не намалява, но всички региони повишават стойностите си на индекса за периода 2016 г. – 2022 г., като не се наблюдава рязка промяна на стойностите, за който и да е от тях, се посочва още в изводите на доклада.

Според експертите налице са както постигнати положителни резултати, така и редица предизвикателства, които чакат своето адресиране.

Националната концепция за пространствено развитие определя стратегията за развитие на националната територия и връзките ѝ със съседни страни и региони и отчита действащите стратегически документи на международно равнище в областта на пространственото развитие, Морския пространствен план на България и националните стратегически документи за развитие на отделните сектори.

Документът определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено развитие на националната територия. НКПР е актуализирана през 2020 г., в синхрон с промените в нормативната уредба в областта на регионалното развитие.

Градове – центрове за растеж, Изображение: МРРБ

БТА