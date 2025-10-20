Джобен белгийски пистолет, монети от Баязид и 10 гроба на бебета намериха на Ряховец

УСПЕШЕН ДЕСЕТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕТОХА НА ГОРНООРЯХОВСКАТА КРЕПОСТ „РЯХОВЕЦ“. Сред най-значимите находки от лятото досега са монети, накити, копчета за книги и дори джобен белгийски пистолет от средата на XIX век.

Оръжието е изключително рядко, а археолозите не са очаквали да бъде намерено на средновековната крепост, сподели ръководителят на разкопките Илиян Петракиев.

„Най-вероятно е попаднал в пласта с разрушенията на портата. Дали при иманярска дейност пред XIX век, дали при връзката със снабдяването с оръжия, подготовката за въстание, не е ясно. Това е джобен пистолет, който е ползван при пътуване, възпроизвежда един изстрел и аз съм много щастлив, че попаднахме на него, защото не сме очаквали“, сподели Илиян Петракиев.

Той и екипът му представиха най-важните моменти от изминалия сезон. Продължава проучването на откритата през 2023 г. църква на крепостта. То все още не е приключило, защото археолозите се натъкнали на 55 гроба, които детайлно изследвали. Предстоят антропологически и ДНК анализ, които да установят датировката на гробовете.

МНОГО ПО-ИНТЕРЕСЕН МОМЕНТ Е ФАКТЪТ, ЧЕ СА НАМЕРЕНИ НАД 10 ГРОБА НА БЕБЕТА, НЯКОИ ОТ КОИТО НЕДОНОСЕНИ.

По думите на Илиян Петракиев те са грижливо изградени с тухли, което е нетипично за Средновековието. Към този момент екипът няма ясно становище за детските погребения, затова материал ще бъде изпратен в американска лаборатория за бактериален ДНК анализ. По този начин ще се установи дали има следи от едра шарка и чума. Наред с останалите изследвания ще бъде изяснена и реалната картина.

Тя обаче към този момент изглежда заплетена, защото останалите намерени гробове са на мъже, при това едри, с голяма мускулатура. Вероятно става въпрос за воини. Посочването на точната датировка става още по-сложна, тъй като при тях не е намерен никакъв инвентар.

НАЙ-ИЗНЕНАДВАЩИЯТ ГРОБ ОБАЧЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТКРИТ ЖЕНСКИ.

Той е на възрастна жена, над 60-годишна. Това, което учудило археолозите, е фактът, че тя била погребана върху положен камък, на който били намерени два кръста от камък и бронз. Това дало основание да се смята, че гробът е ктиторски.

Според проф. Хитко Вачев, който започва разкопките на крепостта още през 1985 г., става въпрос за нещо повече от обикновен гроб. Една от теориите му е, че църквата всъщност е част от манастир, а в гроба може да лежи дори игуменката му. В тази връзка той припомни, че крепостта „Ряховец“ на практика е част от средновековната столица на България, а намереният храм е последният от Търновската Света гора. По думите му няма открита друга средновековна църква чак до Свищов, а подобно погребение с кръстове на жена той вижда за пръв път.

Проф. Вачев направи връзка и с намерения от него манастир на св. Теодосий Търновски край Самоводене, където може би ще бъде открит гробът на св. Роман Търновски.

В същото време продължава и съдебната сага с Великотърновската митрополия, която претендира, че мястото е част от църковен имот. Делото е насрочено за 31 октомври, а преди това проф. Вачев ще организира опознавателен поход за жителите на региона, за да ги запознае на място с важността на откритията. Датата все още се уточнява, а „Борба“ ще информира читателите своевременно.

СРЕД ОТКРИТИТЕ НАХОДКИ НА КРЕПОСТТА „РЯХОВЕЦ“ ПРАВЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И МОНЕТИ ОТ ВРЕМЕТО НА БАЯЗИД, КОЕТО Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МЯСТОТО Е ОБИТАВАНО В ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД. Интересна находка е неопределен предмет, за който се предполага, че е връх на свещник. Античният предмет е намерен точно в олтарната част на църквата. Други находки са бронзови закопчалки за книги и красива керамика.

Особен момент през настоящия археологически сезон е развитието на Археологическата школа, която беше разкрита през 2016 г.

4 училища се включиха в разкопките през тази година, като децата помагат дори за откриване на различни предмети. Техният принос е за находки като монети, кости и керамика. Над 350 деца са се обучавали през годините на крепостта.

Изложба по случай 10 години от започване на археологическите разкопки ще бъде направена в Историческия музей в Горна Оряховица през ноември. Археолозите благодариха на Община Горна Оряховица за помощта, а зам.-кметът на железничарския град Петя Иванова подчерта, че през последните 2 години парите за разкопките са увеличени двойно – от 20 000 на 40 000 лв.

