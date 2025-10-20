Ряховец
Джобен белгийски пистолет, монети от Баязид и 10 гроба на бебета намериха на Ряховец

УСПЕШЕН ДЕСЕТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕТОХА НА ГОРНООРЯХОВСКАТА КРЕПОСТ „РЯХОВЕЦ“. Сред най-значимите находки от лятото досега са монети, накити, копчета за книги и дори джобен белгийски пистолет от средата на XIX век.

Оръжието е изключително рядко, а археолозите не са очаквали да бъде намерено на средновековната крепост, сподели ръководителят на разкопките Илиян Петракиев.

„Най-вероятно е попаднал в пласта с разрушенията на портата. Дали при иманярска дейност пред XIX век, дали при връзката със снабдяването с оръжия, подготовката за въстание, не е ясно. Това е джобен пистолет, който е ползван при пътуване, възпроизвежда един изстрел и аз съм много щастлив, че попаднахме на него, защото не сме очаквали“, сподели Илиян Петракиев.

Илиян Петракиев показва намерения пистолет.

Той и екипът му представиха най-важните моменти от изминалия сезон. Продължава проучването на откритата през 2023 г. църква на крепостта. То все още не е приключило, защото археолозите се натъкнали на 55 гроба, които детайлно изследвали. Предстоят антропологически и ДНК анализ, които да установят датировката на гробовете.

МНОГО ПО-ИНТЕРЕСЕН МОМЕНТ Е ФАКТЪТ, ЧЕ СА НАМЕРЕНИ НАД 10 ГРОБА НА БЕБЕТА, НЯКОИ ОТ КОИТО НЕДОНОСЕНИ.

По думите на Илиян Петракиев те са грижливо изградени с тухли, което е нетипично за Средновековието. Към този момент екипът няма ясно становище за детските погребения, затова материал ще бъде изпратен в американска лаборатория за бактериален ДНК анализ. По този начин ще се установи дали има следи от едра шарка и чума. Наред с останалите изследвания ще бъде изяснена и реалната картина.

Тя обаче към този момент изглежда заплетена, защото останалите намерени гробове са на мъже, при това едри, с голяма мускулатура. Вероятно става въпрос за воини. Посочването на точната датировка става още по-сложна, тъй като при тях не е намерен никакъв инвентар.

НАЙ-ИЗНЕНАДВАЩИЯТ ГРОБ ОБАЧЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТКРИТ ЖЕНСКИ.

Той е на възрастна жена, над 60-годишна. Това, което учудило археолозите, е фактът, че тя била погребана върху положен камък, на който били намерени два кръста от камък и бронз. Това дало основание да се смята, че гробът е ктиторски.

Ряховец
Откритите кръстове в гроба на възрастната жена.

Според проф. Хитко Вачев, който започва разкопките на крепостта още през 1985 г., става въпрос за нещо повече от обикновен гроб. Една от теориите му е, че църквата всъщност е част от манастир, а в гроба може да лежи дори игуменката му. В тази връзка той припомни, че крепостта „Ряховец“ на практика е част от средновековната столица на България, а намереният храм е последният от Търновската Света гора. По думите му няма открита друга средновековна църква чак до Свищов, а подобно погребение с кръстове на жена той вижда за пръв път.

Ряховец
Директорът на историческия музей Пламен Мадемов, археолозите Илиян Петракиев, Мая Иванова, проф. Хитко Вачев и зам.-кметът Петя Иванова пред част от находките.

Проф. Вачев направи връзка и с намерения от него манастир на св. Теодосий Търновски край Самоводене, където може би ще бъде открит гробът на св. Роман Търновски.

В същото време продължава и съдебната сага с Великотърновската митрополия, която претендира, че мястото е част от църковен имот. Делото е насрочено за 31 октомври, а преди това проф. Вачев ще организира опознавателен поход за жителите на региона, за да ги запознае на място с важността на откритията. Датата все още се уточнява, а „Борба“ ще информира читателите своевременно.

СРЕД ОТКРИТИТЕ НАХОДКИ НА КРЕПОСТТА „РЯХОВЕЦ“ ПРАВЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И МОНЕТИ ОТ ВРЕМЕТО НА БАЯЗИД, КОЕТО Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МЯСТОТО Е ОБИТАВАНО В ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД. Интересна находка е неопределен предмет, за който се предполага, че е връх на свещник. Античният предмет е намерен точно в олтарната част на църквата. Други находки са бронзови закопчалки за книги и красива керамика.

Монета от времето на Баязид.

Особен момент през настоящия археологически сезон е развитието на Археологическата школа, която беше разкрита през 2016 г.

4 училища се включиха в разкопките през тази година, като децата помагат дори за откриване на различни предмети. Техният принос е за находки като монети, кости и керамика. Над 350 деца са се обучавали през годините на крепостта.

Изложба по случай 10 години от започване на археологическите разкопки ще бъде направена в Историческия музей в Горна Оряховица през ноември. Археолозите благодариха на Община Горна Оряховица за помощта, а зам.-кметът на железничарския град Петя Иванова подчерта, че през последните 2 години парите за разкопките са увеличени двойно – от 20 000 на 40 000 лв.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът

