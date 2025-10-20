Гаф с цирк „Балкански“ – платили наем за място, но на него има лунапарк

Пореден гаф с изпълнители, гостуващи във Велико Търново, е напът да срине репутацията на града. Този път потърпевш е Академичен цирк „Балкански“, който не може да започне изграждането на арената и разполагането на съоръженията на цирковата площадка, защото лунапаркът още не се е изнесъл.

Заради затрудненията от цирка излязоха с обръщение към великотърновци, в което ги информират за ситуацията.

Съгласно сключения договор и издаденото официално разрешително от 00:00 часа на 20 октомври 2025 г. Академичен цирк „Балкански“ има законно право и заплатен наем за терена, определен за тяхното представление.

„Днес (20 октомври, бел. авт.) при пристигането ни и началото на преместването на материалната част на цирка от град Русе установихме, че теренът все още е зает от друг обект – лунапарк, което ни възпрепятства да започнем изграждането на арената и съоръженията.

Това е нарушение на нашия договор и правата ни като наематели, както и на доверието, което имаме към местните институции и партньори. В резултат на това нашето гостуване във Велико Търново остава под въпрос, докато ситуацията не бъде разрешена.

Ние, екипът на Академичен цирк „Балкански“, сме готови и нетърпеливи да представим на великотърновската публика магията на истинското цирково изкуство, но в момента сме поставени в невъзможност да го направим по независещи от нас причини“.

Развръзката предстои.

Ана РАЙКОВСКА