Хороскоп, 21 октомври: Денят изисква да сме по-благонастроени към ближните

В 15.25 часа настъпва новолуние във Везни. Аспектът поставя начало на цикъл, свързан с отношенията, сътрудничеството. Денят изисква да сме по-благонастроени към ближните, да разбираме техните желания и страсти, да се вълнуваме от техните радости. Може да започнете спорт, който да помогне за преодоляване на излишното напрежение, а и за тонус.

ОВЕН

Изберете мекия принцип

Нужна ви е яснота във взаимоотношенията и в деловите партньорства. Ще бъдете поставени в ситуации, в които трябва да отстоявате позицията си съвсем културно и премерено, без да налагате изцяло своето мнение. Вие знаете за какво се борите. Сега е време да научите и начина, по който да го постигнете.

ТЕЛЕЦ

Не всичко зависи от вас

Не се претоварвайте. Новолунието може да изостри усещането ви, че не всичко зависи от вас. А точно тези независещи фактори са напрягащи и ако не ги приемете, определено ще загубите много време в ненужни борби. Днес не всичко зависи от вас. Направете онова, което можете, пък да става каквото ще.

БЛИЗНАЦИ

Желание за промяна

Новолунието днес ви вдъхновява за нови идеи и промени в подхода ви към работата. Дори при някои се очертава и предложение за нова работа, което може да дойде съвсем ненадейно. Просто така – от един ненадеен разговор. Имате желание да промените нещо в ежедневието си. Посейте семенцата това да се случи.

РАК

Напрежение

Чувствате се хаотични. Енергията ви днес е смесена. Искате спокойствие, но обстоятелствата ще ви държат в постоянно вътрешно напрежение. В работата ще се занимавате с неща, които искат повече прецизност и сдържаност. Вътре във вас обаче страстите кипят. Внимавайте да не се скарате с някого.

ЛЪВ

Бъдете по-деликатни

Искате да бъдете чути, искате да бъдете разбрани днес. Говорите открито, директно и без задръжки. Това обаче може да се окаже доста голям проблем, защото, без да искате, ще нараните човек, на когото държите. Понякога може би е по-добра идея да сте деликатни и сдържани. Това ще ви донесе повече спокойствие.

ДЕВА

Избягвайте критичния тон

Днешното новолуние ще ви накара да преосмислите приоритетите си и да пренаредите задачите до края на месеца. Опитайте да избягвате критичния тон към колегите си, най-вече към онези, които според вас нищо не правят и си губят времето. Всеки има право на избор. Те – също.

ВЕЗНИ

Струпване на ангажименти

Струпват ви се много ангажименти, които трябва да свършите за съвсем кратко време – до обедната почивка. Запретнете ръкави. Заслужава си да положите усилия. Приемате критиката, която ви отправят, прекалено лично и сте готови да спорите и да се заяждате на моменти в своя защита.

СКОРПИОН

Готови ли сте за нова работа?

Прекалено затворени сте днес и това изгражда преграда между вас и хората около вас. Приемат ви като прикрити. Няма особено значение какво мислят другите за вас. Вторник ще ви предложи добри идеи за припечелване на допълнителни финанси, стига да сте готови да се заемете с нова работа.

СТРЕЛЕЦ

Обновете мисленето си

Не се притеснявайте от деловите си срещи, които днес ще преминат под знака на успеха, ако ги извършите в сутрешните часове. Говорите със замах и зашеметяващо привличате хората на своя страна. Често обаче схващанията ви са консервативни и някак не си кореспондират с настоящето. Трябва да помислите как да обновите начина си на мислене.

КОЗИРОГ

Откривате грешки

Очаква ви доста напрегнат работен ден. Бъдете внимателни, когато се занимавате с документи, касаещи финансови операции. Ще се натъкнете на известни грешки, които са правили колегите преди вас. Днес рязко се противопоставяте на мнение, което е в разрез с вашето, само защото виждането ви е малко по-консервативно и назадничаво.

ВОДОЛЕЙ

Вършете приятни неща

На ума ви идват добри идеи, които трябва да реализирате в рамките на деня. Днес отмятате голямо количество работа, особено ако я насрочите за сутрешните часове. Уплътнете работното си време и с ангажименти, които са ви приятни и ви мотивират. Вечерта излезте със семейството или приятели на разходка.

РИБИ

Работата ви изостава

Днес не се насилвайте с работа, която не ви е по сърце или която не можете да свършите в рамките на деня. Ангажиментите ви не са малко, но някои от тях можете да отложите за утре. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир, на хармонията във взаимоотношенията около вас. Търсете съмишленици. Хора, които мислят като вас.

Хороскоп за родените на 21.10. – Честит рожден ден! За да постигате успехите си през следващата една година, ще ви се наложи да полагате повече усилия от обичайното. Не се отказвайте и бъдете уверени, че независимо през какво минавате, вашите цели ще бъдат постигнати.

Тодор Емилов-Тео