Корниз в римо-коринтски стил на 19 века откриха в Никополис ад Иструм

Изящен корниз е един от най-представителните архитектурни детайли, открити при тазгодишните проучвания на античния град Никополис ад Иструм край Никюп.

На находката попада екипът на д-р Калин Чакъров от Регионален исторически музей – Велико Търново, и д-р Диана Добрева от университета в гр. Верона, Италия. Корнизът е изпълнен в римо-коринтски стил. Украсата съчетава палмети (стилизирани палмови листа), следвани от поредица от астрагали (цъфтящо растение от семейство бобови). Последните са изпълнени с изключително високо ажурно майсторство, представящо издяланата от камък нишка, на която са нанизани отделните елементи. Следват конзоли, обрамчени с орнамент лесбийска кима. Върху правоъгълни конзоли са представени стилизирани акантови листа (от вид бодлив храст). Детайлът датира от последната четвърт на II век сл. Христа.

Археолозите изследват за втора поредна година непроучвана сграда от античния град.

Тя има изключително масивна архитектура, от която е и корнизът. Предназначението на сградата все още не може да бъде определено, но категорично има отношение към вода. За това свидетелстват не само данните от разкопките, но и открити по-рано на повърхността варовикова чешма, варовиково коляно и други сходни водопроводни елементи.

За тазгодишните разкопки в Никополис ад Иструм Министерският съвет отпусна 250 000 лв., а университетът в гр. Верона покрива участието на италианските студенти, докторанти и специалисти. Италианци участват в работата и на друг сектор от римския град – сградата термоперипатос, проучвана от директора на РИМ – Велико Търново, д-р Иван Църов и Михаела Томанова.

Предстои и геофизично проучване извън крепостните стени, осъществявано от д-р Калин Чакъров и доц. д-р Никола Тонков от НАИМ – БАН.