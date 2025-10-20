Митрополит Григорий подаде сигнал за незаконна сеч в защитена местност

Въпреки статута на локацията проверката се бави вече месец

МЕСЕЦ СЛЕД КАТО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ Е ПОДАЛ СИГНАЛ ЗА НЕЗАКОННА СЕЧ В ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ, ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СЛУЧАЯ. Това става ясно от месечния бюлетин за контролна дейност на РИОСВ Велико Търново.

Дядо Григорий е изпратил официална жалба директно до екоминистерството на 18 септември. В нея се твърди, че в границите на защитената местност „Манастирска стълба“ се извършва неправомерна сеч на дървета. Въпреки сериозността на обвиненията и статута на локацията проверката тепърва предстои.

Теренът, който се ползва с протекция от държавата, се намира в землищата на Велико Търново и селата Самоводене и Първомайци. Земята получи този статут след заповед на министър Юлиян Попов през февруари 2024 г. Сред мотивите за обвяване на местността за защитена бе необходимостта от опознаване на растителни видове, включени в Червената книга на България, и наличието на вековни дървета от вида дървовидна леска.

Междувременно през септември екоинспекторите са провели 100 проверки на 89 обекта. През периода са съставени седем акта за установени административни нарушения. Три от тях са за завода „Кроношпан“ за нарушения на комплексното разрешително и конкретно за допускане разпространението на миризми извън производствената площадка.

Четири акта са съставени на физически лица от село Раданово за извършване на дейности с отпадъци без разрешително за такива мероприятия.

Издадени са и 4 наказателни постановления на „Кроношпан“ на обща стойност 80 000 лв.

Сключени са три споразумения по ЗАНН между наказващия орган и нарушителя на стойност 1750 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 8382 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.