григорий
Водещи новиниОбщество

Митрополит Григорий подаде сигнал за незаконна сеч в защитена местност

БОРБА БГ 320 четения 0 Comments

 

Въпреки статута на локацията проверката се бави вече месец

 

МЕСЕЦ СЛЕД КАТО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ Е ПОДАЛ СИГНАЛ ЗА НЕЗАКОННА СЕЧ В ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ, ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СЛУЧАЯ. Това става ясно от месечния бюлетин за контролна дейност на РИОСВ Велико Търново.

Дядо Григорий е изпратил официална жалба директно до екоминистерството на 18 септември. В нея се твърди, че в границите на защитената местност „Манастирска стълба“ се извършва неправомерна сеч на дървета. Въпреки сериозността на обвиненията и статута на локацията проверката тепърва предстои.

Теренът, който се ползва с протекция от държавата, се намира в землищата на Велико Търново и селата Самоводене и Първомайци. Земята получи този статут след заповед на министър Юлиян Попов през февруари 2024 г. Сред мотивите за обвяване на местността за защитена бе необходимостта от опознаване на растителни видове, включени в Червената книга на България, и наличието на вековни дървета от вида дървовидна леска.

Междувременно през септември екоинспекторите са провели 100 проверки на 89 обекта. През периода са съставени седем акта за установени административни нарушения. Три от тях са за завода „Кроношпан“ за нарушения на комплексното разрешително и конкретно за допускане разпространението на миризми извън производствената площадка.

Четири акта са съставени на физически лица от село Раданово за извършване на дейности с отпадъци без разрешително за такива мероприятия.

Издадени са и 4 наказателни постановления на „Кроношпан“ на обща стойност 80 000 лв.

Сключени са три споразумения по ЗАНН между наказващия орган и нарушителя на стойност 1750 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 8382 лв.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

Вижте още

Майсторите на лопуша влизат в ролята на жури на празника в Бряговица

Ана Райковска 996 четения 0

ОТМЕНЯТ СЕ „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ 2021“

БОРБА БГ 181 четения 0
пазаруват онлайн

Половината жители на Великотърновска област пазаруват онлайн

БОРБА БГ 304 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *