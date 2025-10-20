Новини

Мъж, заплашвал с нож малолетен, се озова в ареста

БОРБА БГ 11 четения 0 Comments

Осъждан извършител е задържан в РУ Горна Оряховица за заплаха с нож в парк в града.

На 19 октомври около 15:10ч. на телефон 112 е получено съобщение от жител на Горна Оряховица, че мъж в нетрезво състояние е заплашвал с нож малолетно лице. Детето се смеело на състоянието на мъжа, в отговор на което 56-годишният извършител тръгнал след него с изваден сгъваем нож. Отправил му закана, че ще го заколи.

Авторът на деянието е задържан за срок до 24 часа.

Вижте още

В Свищов нови трибагреници се развяха над всички школа и детски градини

БОРБА БГ 59 четения 0

i Food – Седмично меню

БОРБА БГ 119 четения 0

Търновка приготвяла десерти за Михаел Шумахер, сър Елтън Джон, Джони Деп и Зинедин Зидан

БОРБА БГ 210 четения 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *