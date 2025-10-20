Мъж, заплашвал с нож малолетен, се озова в ареста

Осъждан извършител е задържан в РУ Горна Оряховица за заплаха с нож в парк в града.

На 19 октомври около 15:10ч. на телефон 112 е получено съобщение от жител на Горна Оряховица, че мъж в нетрезво състояние е заплашвал с нож малолетно лице. Детето се смеело на състоянието на мъжа, в отговор на което 56-годишният извършител тръгнал след него с изваден сгъваем нож. Отправил му закана, че ще го заколи.

Авторът на деянието е задържан за срок до 24 часа.