електроенергията
Свят

Над 25 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

БОРБА БГ 15 четения 0 Comments

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 25,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 21,3 процента от общото количество електроенергия (1,376 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1процента (267 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (68,5 процента), Германия (48,9 на сто) и Португалия (48,4 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (529,6 гигаватчаса), Франция (228,1 гигаватчаса) и Испания (201,6 гигаватчаса), сочи още справката.

БТА

Вижте още

Успешно приключи спасителната операция за изваждането на заблудената в Сена белуга

БОРБА БГ 187 четения 0

2024 година започва с нови климатични рекорди

БОРБА БГ 108 четения 0

Обещаващи резултати: учени възстановиха ерекцията на прасета със синтетична тъкан 

БОРБА БГ 286 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *