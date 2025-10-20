Големи намаления за малки обяви през октомври!

През октомври във вестник „Борба“ и на сайта borbabg.com!

Цена: 0.30 лв. на дума без ДДС.

Големите възможности започват с една малка обява! Дай тласък на своята продажба, услуга или предложение още днес!

Възползвай се от специалните ни отстъпки:

Над 10 публикации → 10% отстъпка

Над 20 публикации → 20% отстъпка

Над 50 публикации → 25% отстъпка

Над 100 публикации → 30% отстъпка

Обявите приемаме в офиса ни във Велико Търново /бул. „България“ №2, ет.3/ или на имейл borbavt@vali.bg!

Следете актуалните обяви тук!