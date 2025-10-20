Направиха карта на изворните чешми в региона, безплатна алтернатива на ВиК

Темата за чешмите на открито с годна за пиене вода около Велико Търново и съседните общини набира популярност заради нерешения все още проблем с тази от язовир „Йовковци“.

Георги Владов, който работи в IT компания и е възпитаник на ПМГ „Васил Друмев“, е стигнал по-далеч, създавайки карта и приложение за чешмите, докато обикалял с колело. Посочил е не само тези около Велико Търново, но и около Дебелец, Килифарево и Дряново. Приложението е създадено така, че всеки може да добави обект, за да бъде информацията още по-пълна.

Познатият на всички Калин Василев, радетел за здравословния начин на живот, споделя ценна информация за някои от най-популярните чешми и качеството на животворната течност от тях. Според него във Велико Търново, и то за хора без кола, най-добрата опция е чешмата на пътеката за Карталските водопади. Иначе най-качествената е „Бисерна“, на входа на Пушево, защото се намира в гора. Скептичен е за чешмата след Самоводене, защото е в ниското и е събирателна точка на обработвани с изкуствени торове земеделски земи. Със съмнително качество за него е и водата от чешмата в Дълбок дол, в подножието на Ксилифор. Често я намирал мътна след дъждове, вероятно има проблем с каптажите.

Калинбата е направил и списък на чешмите във Велико Търново и Арбанаси, до които се стига само пеша: Карталска, Ванкова, Малкото Лако, под Малкото Лако, Голямото Лако, Хаджийската.

Към него са се обърнали и горнооряховчани, които искат коментар и за чешмите около техния град.

Ана РАЙКОВСКА

Източник и сн. Георги Владов