Опасност от криза с боклука надвисна над В. Търново, спешно обявиха обществена поръчка

От Общината дават 119 952 лв. за фирма, която да извозва отпадъци до регионалното депо

СПЕШНО ТЪРСЯТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА, КОЯТО ДА СЪБИРА И ТРАНСПОРТИРА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ПЛОЩАДКАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ БОКЛУЦИ в кв. „Чолаковци“.

В петък от Община Велико Търново обявиха светкавична обществена поръчка, за която срокът за кандидатстване изтича още на 22 октомври. От местата администрация бързат да възложат дейностите, тъй като действащият договор на услугата изтича, а има обжалване на решението за определяне на изпълнител по последната процедура.

„Прекъсването на дейността би довело до струпване на едрогабаритни отпадъци около контейнерите за битови отпадъци и образуването на нерегламентирани сметища както във Велико Търново, така и в неговите периферни зони“, алармират от местната власт.

Подобен негативен развой крие реална опасност за състоянието на околната среда и респективно здравето на хората.

Освен това пунктът на ул. „Дълга лъга“ е в непосредствена близост до Янтра и ако отпадъците не се извозват редовно, продължителните валежи могат да отнесат сметта в реката.

Двете услуги, които попадат в обхвата на поръчката, са разполагане на съдове за отпадъци за предаване на разделно събрани боклуци и такива за едрогабаритни в специализираната площадка в „Чолаковци“, както и транспортирането им до Регионалната система за управление на отпадъците в Шереметя.

Прогнозният брой курсове в срока на договора от площадката до депото за срок от 1 година е 676.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 23 октомври.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.