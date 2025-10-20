храна за
С акция в търговски обекти събират храна за животни в нужда

ЗАПОЧНА АКЦИЯТА „ПОДАЙ ЛАПА, ДАРИ ЛЮБОВ“, НАСОЧЕНА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА И КОТКИ.

Кампанията се провежда едновременно във Велико Търново, Русе и Тутракан. В болярския град съдействие в реализирането на мисията оказва сдружение „Приятели на животните ВТ“.

До 30 ноември в търговски обекти в старата столица всеки, който желае, може да закупи и да остави провизии за безпризорните животни. Стоките ще се оставят в обозначеното за целта място след касовата зона в магазините.

Събраните количества храна ще бъдат разпределени между приюти за безстопанствени кучета и приемни домове, като една част ще бъде използвана и за изхранването на бездомни котки и кучета през зимните месеци.

Търговските обекти в старата столица, които участват в кампанията, се намират на ул. „Васил Левски” № 15, в търговския парк на ул. „Магистрална” № 17, на пазара на бул. „България” № 1 и в кв. „Чолаковци“ – ул. „Райна Княгиня“ № 2.

Галина ГЕОРГИЕВА

