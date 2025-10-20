Къде ще спира токът във вторник /21 октомври/

От 21.10.2025 г. до 23.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Стражица – с. Лом Черковна, с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком и ФВЕЦ ЕТ Тодора Колева Недева с. Николаево.

На 21.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Георги Измирлиев№ 1, 3, ул. Димитър Благоев № 15, 19, 40, ул. Никола Кабакчиев № 1.

На 21.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: различни части от ТП 3 и ТП 8 с. Алеково.

На 21.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 9:45 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Златарица – ул. Росица, ул. Градище, ул. Маестро Георги Атанасов, ул. Първа пролет, ул. Иларион Макариополски, ул. Никола Матев, Община Златарица – с. Родина.

На 21.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:10 ч. и от 15:50 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Велико Търново – ул. Димитър Благоев, ул. Борис Богданов № 3, 5, 9, ул. Христо Донев, ул. Никола Кабакчиев, ул. Иван Хаджидимитров № 9, 11, 13, ул. Емилиян Станев, ул. Йордан Вишоградски, ул. Георги Измирлиев № 1, 3, 5, 7, 9, ул. Никола Габровски № 61, 63, механа Петлето, Народни Будители, СУ Георги Раковски, Лъки 2004 ООД, магазин ЛИДЪЛ – кв. Бузлуджа, бензиностанция Шел, автокъща Шами, фирма Мак-Дак магазин ЦБА.

На 21.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 16:30 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Златарица: с. Росно, с. Сливовица, с. Чешма, с. Горско Ново село – централна част, района на Училището, района на ТКЗС Горско Ново село.