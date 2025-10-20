Със спектакъла „Пипи Дългото чорапче“ започнаха съботните детски представления във великотърновския театър

С обичания спектакъл „Пипи Дългото чорапче” великотърновският театър възстановява традицията на съботните представления за детска публика през новия творчески сезон.

Първото от тях бе на 18 октомври в голяма зала на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, като любимата героиня на поколения деца отново превзе сцената със своите весели приключения и безкрайно въображение.

На 1 ноември от 11,00 часа в чест на Деня на народните будители театърът ще зарадва своите малки почитатели с музикалния спектакъл „Ян Бибиян“ – едно вълнуващо приключение с детския фантастичен роман на Елин Пелин. По повод празника на духа и знанието театърът започва партньорство с информационния портал за активности, събития и места за деца във Велико Търново „За децата на ВТ“. Съвместната инициатива предоставя възможност на публиката да се срещне с едно от най-обичаните произведения в българската детска литература. Организирана е и специална игра, която продължава до 27 октомври, а участниците, изтеглени на случаен принцип, ще могат да спечелят два билета за спектакъла „Ян Бибиян“.

На сцената на МДТ ще оживеят невероятният палавник Ян Бибиян, неговият приятел дяволчето Фют и злият магьосник Мирилайлай.

В постановката участват артистите Борис Атанасов, Пенка Величкова, Кирил Милушев, Цветелин Илчев, Георги Тодоров, Ивайло Цачев, Полина Кинова, Паола Босева, Стефания Арсова, Гинка Нешкова. Музиката за спектакъла е създадена от Петър Атанасчев, а хореографията на танците е дело на Катя Богданова. Румяна Атанасова е помощник-режисьор, а автор на впечатляващите декори и костюми е Георги Петров – художник, който живее и твори във Виена.

Съботните забавления за малки и големи продължават на 15 ноември от 11,00 часа с детския мюзикъл „Патиланци”. На сцената ще се срещнем с любимите герои от разказите на Ран Босилек – строгата, но справедлива баба Цоцолана, нейният внук Патиланчо и цяла върволица весели пакостници. Мюзикълът по музика на Александър Йосифов и либрето на Банчо Банов представя шест забавни истории, изпълнени с пакости, песни и смях. Режисьор е Стефан Донев, диригент – Васил Вълчев, сценографията и костюмите са на Лидия Къркеланова, а хореографията – отново на Катя Богданова. В постановката участват солисти, оркестър и балет на МДТ „Константин Кисимов“.