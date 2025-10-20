Стопаните, отглеждащи оранжерийна продукция, картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза, могат да кандидатстват по „де минимис“ от днес

От днес, 20 октомври, до 10 ноември 2025 г. се приемат заявления за кандидатстване по помощ „де минимис“ за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби, маслодайна роза и тютюн, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Заявленията по помощта се подават в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПCMП) по постоянен адрес на физическото лице или по седалището на едноличния търговец или юридическото. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Утвърдените единични ставки по помощта за 2025 г. са: 8000 лв./ха за оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии; 4000 лв./ха за оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии; 1530 лв./ха за картофи; 765 лв./ха за картофи за семена; 1800 лв./ха за маслодайна роза; 16 лева на квадратен метър за култивирани гъби; 600 лв./ха за тютюн.

Срокът за изплащане на помощта е до 15 декември 2025 г.

На подпомагане подлежат регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, с изключение на тютюнопроизводителите, за които се изисква да са регистрирани по Наредба № 22 от 2016 година.

За да получат подпомагане земеделските стопани трябва да са подали валидно заявление по реда на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2025, като са заявили площи по интервенция за обвързано с производството подпомагане за доходите за оранжерийно производство и интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи, а площите с маслодайна роза и картофи да са заявени по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), както и да са с установени площи за същите култури за Кампания 2024.

За култура картофи земеделските стопани следва да имат регистрация за стопанската 2024/2025 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Земеделските стопани, отглеждащи маслодайна роза, следва да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза и да сключили договор с преработвателно предприятие за Кампания 2025 и съгласно чл. 10 и 13 от Закона за маслодайната роза, като се подпомагат за установените площи по ОПДУ за Кампания 2024.

За културата култивирани гъби на подпомагане подлежат земеделски стопани регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и с площите с култивирани гъби, отглеждани на субстрат по Анкетен формуляр за стопанската 2024/2025 г.

За културата тютюн стопаните трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са вписани през 2025 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите. Производителите се подпомагат за засети площи с тютюн през 2025 г. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 г.

Максималният размер на помощите „де минимис“ за всеки един земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти не може да надхвърля 50 000 евро (97 791,50 лв.) за три години.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

БТА припомня, че в края на септември ДФЗ изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по „де минимис“ на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства. Подпомагане получиха 15 090 фермери, съобщиха от Фонда.

БТА