В Горна Оряховица обсъдиха готовността за зимата

Преди началото на зимния сезон Общинският щаб по сигурност обсъди готовността на институциите. Освен общинското ръководство в съвещанието участваха кметовете на кметства, представители на полицията, пожарната, Областното пътно управление, ВиК, ЕРП Север, Центърът за спешна медицинска помощ.

Общинското предприятие „Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване“ ще отговаря за зимното поддържане на уличната мрежа в Горна Оряховица, техниката е в готовност, както и наличности от инертни материали.

Кметовете на Долна Оряховица, Първомайци, Поликраище и Драганово до 31 октомври ще са сключили договорите си за наемане на техника за снегопочистване на уличната мрежа в населените им места.

Фирмата, която със съответните процедури е избрана да чисти и поддържа четвъртокласната пътна мрежа и улиците в малките кметства, е „ЕА ЕК груп“ ЕООД. Дружеството изпълняваше тази дейност и през миналия сезон без забележки от страна на кметовете. До 31 октомври фирмата трябва да представи организационния си план. На срещата присъства и неин представител, като бе заявена готовност за съдействие, при необходимост и по първокласната мрежа, която е ангажимент на АПИ.

Комуникацията между Общината, полицията и пожарната е отлична, техниката на РСПБЗН също е в готовност.

Детските и учебни заведения на територията на общината са подготвени за отоплителния сезон.

Докладите на всички участници ще бъдат обобщени и представени на Областния щаб за защита при бедствия и аварии.