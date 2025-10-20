В горнооряховската общинска лечебница откриха параклис, посветен на Св. Иван Рилски

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 19 ОКТОМВРИ, КОГАТО СЕ ПОЧИТА ПАМЕТТА НА СВ. ИВАН РИЛСКИ, в МБАЛ Горна Оряховица бе открит параклис. Малкият храм е оазис за надежда, вяра и утеха на всички пациенти и медици.

Зад достойната инициатива стои сдружение „ЗА Горна Оряховица“, което чрез дарителска кампания и доброволен труд успешно реализира мисията за уютно помещение за молитви с изящен иконостас и икони.

Болничният параклис в петък прие енорийските свещеници отец Николай и отец Антоний, които извършиха водосвет и донесоха благословията на Великотърновския митрополит Григорий. Двамата благословиха всички лекари, дарители, иконописци и служители на клиниката, които всеки ден даряват труда си в полза на пациентите.

„Приемете нашите най-сърдечни поздравления и благодарност за вашия всеотдаен труд, хуманност и грижа към хората. Вашата професия е повече от призвание, тя е любов към хората. Нека на този светъл ден да споделим радостта от откриването на параклис, посветен на Св. Иван Рилски, изграден с много любов, вяра и много доброволен труд. Това е нашият най-искрен дар към болницата и към всички, които ежедневно даряват надежда, сила и вяра на пациентите си!“, пожела председателят на сдружението Мариана Дамянова.

„Днес ние даваме надежда на хората за всеки проблем, на всеки пациент, който има нужда да бъде лекуван. Благодаря на всички, които бяха съпричастни с тази кауза!“, допълни и Даниел Спасов, член на УС на организацията.

„В днешния ден трябва да бъдем по-смирени и да осъзнаем, че няма нищо по-важно от здравето, а за да постигнем оздравяване, всички трябва да имаме вяра, защото без вяра сме загубени. Това е мястото, където всеки един от нас, когато страда и е разколебан, да намери отново път към вярата. Огромни благодарности към сдружението за това, което правят както за болницата, така и за града“, се обърна към присъстващите и управителят на МБАЛ д-р Иван Иванов.

Миглена Папазова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Горна Оряховица, подари икона на св. Димитър Солунски за малкия болничен храм.

Централно място в параклиса заема уникалната икона на Св. Богородица „Животворен източник“, изписана от Пепи Камбурова. Зад образа на Божията майка са изобразени крепостта „Ряховец“ и местността Камъка. Покрита с 24-каратово злато, иконата е авторска разработка, създадена за два месеца и символизираща изцелението на болните.

Иконографът Симона Стоянова е автор на останалите икони в царския ред на иконостаса и сцената „Благовещение“ над дверите му.

На откриването присъстваха и пациенти, които споделиха, че присъствието на параклиса им дава усещане за спокойствие и сила да продължат борбата за оздравяването си.

Галина ГЕОРГИЕВА