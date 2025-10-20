Второкласници от най-голямото училище се включиха в инициативата „Седмица на книгата“

Второкласниците от най-голямото училище в областта СУ „Емилиян Станев“ се включиха в инициативата „Седмица на книгата“, която се проведе в Детския отдел на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“.

Учениците се срещнаха с великотърновските поетеси Галина Кацарова, Марияна Димитрова и Албена Петрова, които се постараха да превърнат деня в истински празник на вдъхновението, спонтанността и поетичното слово.

Децата участваха в забавни поетични игри и творчески задачи, които събудиха въображението и радостта от четенето.

Традицията на „Седмицата на книгата“, основана още през 1930 г. от Министерството на просвещението, продължава да живее и да вдъхновява новите поколения читатели.

„Сърдечни благодарности на нашите домакини от библиотеката и особено на Виктория Роглева за топлото посрещане, професионализма и вдъхновяващата организация! Благодарим и на нашите прекрасни учителки В. Цанева, Г. Георгиева, Ц. Маринова, С. Ганева, С. Захариева и П. Петрова, както и на всички родители, които подкрепят децата по пътя към знанието и любовта към книгите“, споделиха от СУ „Емилиян Станев“.

Михаил МИХАЛЕВ