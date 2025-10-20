ВТУ бе единственият български университет, участвал в глобален форум на ООН в Китай за бъдещето на образованието

Екип от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ взе участие в Университетския диалог относно прилагането на Пакта за бъдещето на ООН (University Dialogue on Pact for the Future Implementation) и в годишната конференция на Консорциума за изследвания на страните и регионите (CCAS). Великотърновският университет беше единственият български университет, включен във форума.

Това е признание за неговия активен принос към международните академични и изследователски инициативи.

Домакини на събитията бяха Университетът на ООН, Организацията на обединените нации в Китай и Пекинският университет за чуждестранни изследвания.

Представители на ВТУ се включиха в международна работна група, която изготвя План за изпълнение на Пакта за бъдещето – документ, определящ новите посоки за развитие на висшето образование и науката в световен мащаб.

Темите обхващаха устойчивото развитие, дигиталната трансформация, изкуствения интелект и подготовката на младите хора за бъдещето на дигиталното общество.

Пактът за бъдещето заедно с Глобалния дигитален договор и Декларацията за бъдещото поколение беше приет от ООН през 2024 г. и поставя амбициозни цели за развитието на човечеството в следващите десетилетия.

Специален гост на събитието беше г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО (2009-2017) и постоянен представител на организацията.

Форумът беше уважен от представители на Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Китай, както и от университети от Китай, Великобритания, Аржентина, Южна Африка, Катар и други държави.