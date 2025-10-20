Южен вятър и слънчеви часове

Във вторник облачността ще е променлива, но ще има и доста слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 4 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 4 гр.

Максималните температури ще бъдат между 14 и 16 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 16 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина ще има разкъсана облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11 гр., а на 2000 м ще е около 7 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 28.8 гр. през 2014 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.8 гр. през 1997 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 39 минути и ще залезе в 18 часа и 24 минути.

Фаза на Луната: новолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново