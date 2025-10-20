Задържаха двама насилници, пребили жените си

Досъдебни производства за причинени телесни повреди в условията на домашно насилие са започнати в РУ Велико Търново и в РУ Полски Тръмбеш.

На 18 октомври в 05:46ч. е подаден сигнал 42-годишна жена, която се оплакала, че и е нанесен побой от мъжа, с когото е била във връзка. На същата дата в дома му в Дебелец, 35-годишният извършител причинил телесна повреда на пострадалата. Жената е била с видими следи от насилие по лицето. Откарана е в спешна помощ. Извършителят е криминално проявен и осъждан. Задържан е за срок до 24 часа.

В РУ Велико Търново е образувано ДП за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а от НК.

На 19 октомври в 16:53ч. чрез телефон 112 е получен сигнал от 41-годишна жителка на с. Орловец, че е пребита от семейният й партньор. 33-годишният мъж ударил потърпевшата три пъти с юмрук по главата, а след това и зашлевил шамар. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.