Здравният министър доц. Силви Кирилов коментира поисканата оставка на директора на РЗИ В. Търново

„АКО ИМА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЩЕ ПОИСКАМ ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, заяви пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Това се случи по време на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.

Доц. Кирилов се изказа по темата, след като миналата седмица председателят на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов поиска оставката на директора на областната институция д-р Евгения Недева, както и оставката на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново. Поводът за призива за тяхното освобождаване от длъжност е дългогодишният проблем със замърсяването на въздуха в старата столица.

Здравният министър изтъкна, че има проблем между РЗИ и РИОСВ. По думите му всички проби на въздуха се правят от екоинспекцията, а заключенията са от здравното ведомство.

„РЗИ няма право да прави пробовземания и да влиза на територията на предприятието, за да прави проверки. Ние имаме ангажимент. В момента там вървят проверки относно това има ли обективни обстоятелства да се докаже това замърсяване и какво е влиянието върху човека. Когато имаме резултат, ще дадем на РИОСВ становищата си“, допълва доц. Кирилов.

Той подчерта още, че ако има някакви нарушения, ще се наложат и административни санкции.

