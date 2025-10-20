Зонта клуб В. Търново набира иновативни проекти на жени за финансиране по програма STEM

ЗОНТА КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАСЪРЧАВА КРЕАТИВНИ ЖЕНИ МЕЖДУ 18 И 35 ГОДИНИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА STEM.

Инициативата е посветена на забележителни постижения на дамите в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката. Акцията насърчава новаторски изследвания, пионерски открития, изключителен принос за развитието на знанията и иновациите в STEM.

Зонта Интернешънъл предлага 16 международни награди, всяка на стойност 10 000 щатски долара, както и безплатно едногодишно членство с подкрепящ статус в мащабната дамска организация за следващата финансова година.

„Чрез признаване и подкрепа на тези изключителни жени Зонта се стреми да вдъхнови бъдещите поколения и да насърчи приобщаването и разнообразието в света на STEM“, споделят от местния клуб.

Кандидатстването ще продължи до 10 ноември 2025 г.

Галина ГЕОРГИЕВА