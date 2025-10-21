Десет медала за Карате клуб „Етър“ от международния турнир „Букурещ оупън“

1384 състезатели от 70 клуба се включиха в международния турнир „Букурещ карате оупън“, проведен в румънската столица. Представителите на 13 държави премериха сили, като сред тях бяха и 8 каратеки на великотърновския клуб „Етър“, като за някои това бе първо участие в турнир извън България. Възпитаниците на Николай Лесичков спечелиха 10 медала, като това бе най- малкото.

Със злато се окичи Амира Абулибде на кумите индивидуално в категория -59 кг. Георги Марков взе сребро на кумите индивидуално при мини кадети в -55 кг. Сребърна медалистка е и Дарина Кабакчиева на ката индивидуално във възрастта U10. С бронзови отличия останаха Борислав Благоев на ката индивидуално в U12 и U14 и на кумите индивидуално в U14, в категория -40 кг, Амира Абулибде на кумите индивидуално при девойки до 21 години и при жени в категория -61, Георги Марков на кумите индивидуално при кадети в -52кг и Мария Валериева на кумите индивидуално в U10, в -30 кг.

„Състезанието за нас бе една тренировка като смятам, че бе успешно предвид факта, че много от медалите ни за пореден път са спечелени в по- горната възрастова група и това ни дава самочувствието, че наистина сме на ниво спрямо конкурентите ни. Следващия уикенд ще участваме в Гранд при на Черна гора с 6 състезатели, като и този турнир ни е като тренировка преди най-важните състезания- Балканското първенство в Черна гора и Световната купа във Венеция в началото на декември“, разказа треньорът Николай Лесичков.