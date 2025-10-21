Юлия Ликоманова-Мутафчиева ще контролира едни от най-значимите местни проекти

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева бе избрана в Подкомитет „Пътни проекти и пътна безопасност“ към Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Титуляр е Мария Башева-Областен управител на област Габрово. Това решение бе взето на 21 октомври на петото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране / СЦРП/, което се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово.

В рамките на заседанието бяха представени актуализираният състав на Регионалния съвет за развитие /РСР/ с председател Таня Христова и одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции/КИТИ/, които в СЦРП са 7 на обща стойност над 185 млн. лв. Пет от концепциите са комбинирани и подлежат на приоритизация от РСР на СЦРП, а две концепции са некомбинирани и ще се финансират със средства по Програма „Околна среда“-2021-2027 и не подлежат на приоритизация от СРС.

В рамките на концепциите за ИТИ са обхванати 10 общини от Северен централен регион, в които живеят над 50 % от населението на региона. Постигнато е сравнително балансирано представяне на градски и селски територии, но преобладават инвестициите в общини, които са във фокуса на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и подхода ИТИ. Това са общините Силистра, Горна Оряховица, Свищов, Габрово, Велико Търново, Полски Тръмбеш, Дряново, Севлиево, Лясковец, Русе.

Финансирането на мерките и дейностите в концепциите ще се осъществи от всички програми , участващи в подхода Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ , съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление- Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Програма „Околна среда“ 2021-2027, Програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програма „Научни изследвания , иновации и дигитализация за интелигентна трансформация „ 2021-2027, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Програма „Образование“ 2021-2027.

В концепциите на ИТИ са включени и дейности, финансирани от други източници, в това число инвестиции от държавния бюджет и собствен финансов принос на кандидатите и партньорите, които ще допълнят финансирането по програмите и ще засилят синергичния ефект.