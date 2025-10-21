ПавликениСпорт

Десетки стартираха в Лекоатлетическия крос „Павликени 2025“

Десетки млади спортисти, ученици и ветерани по традиция се събраха на площад „Свобода“, за да се включат в Общинския лекоатлетически крос „Павликени 2025“. Надпреварата, която вече се е утвърдила като едно от най-очакваните спортни събития в календара на общината, привлече участници от детските градини, училищата и спортните клубове.

Кросът се проведе в осем възрастови групи за момичета и момчета, жени и мъже. Атмосферата беше заредена с ентусиазъм, спортен дух и аплодисменти от зрителите, които подкрепяха всеки финиширащ състезател.

Организатори на проявата са Община Павликени и Спортна зала „Йордан Петров – Графа“. Всички призьори получиха заслужени отличия – медали, грамоти и предметни награди. Те бяха отличени от кмета инж. Емануил Манолов.

 

