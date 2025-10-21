„ЕТЪР-100“ с три златни отличия от състезание в Габрово

С петима състезатели се включи великотърновския клуб по спортна стрелба „ЕТЪР-100″ на турнир с пневматично оръжие в Габрово.

Най- малките участници от клуба- Димитър Георгиев, ученик в ПГСАГ,,Ангел Попов“ при момчета и Божидар Маринов, ученик в ПЕГ “Проф. Д-р Асен Златаров”, при юноши до 16 години, в упражнение 40 изстрела с пневматична пушка постигнаха лични рекорди и завоюваха златните медали.

В дисциплината 40 изстрела с пневматичен пистолет до 16 години Иван Лечев също грабна златния медал.

Добрин Буров взе сребърно отличие в упражнение 60 изстрела с пушка при мъжете, информира треньорката Йорданка Среброва.