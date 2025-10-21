полски тръмбеш
Евакуираха училището в Полски Тръмбеш

БОРБА БГ 356 четения 0 Comments

Екип на РСПБЗН Полски Тръмбеш участва в провеждане на практическо занятие по евакуация и обучение на персонала за работа с пожарогасители в сградата на СУ „Цанко Церковски“.

Целта на обучението беше да се повиши готовността на децата и учителите за реакция при възникване на пожар, както и да се затвърдят знанията им за правилно използване на наличните пожарогасители.

В рамките на занятието бе проведена контролирана евакуация, като учениците и учителите преминаха по определените маршрути и се събраха на безопасно място извън сградата.

Инструкторите от пожарната демонстрираха различните видове пожарогасители и тяхното приложение при различни класове пожари.

По-смелите ученици имаха възможност практически да използва пожарогасител, като изгасиха контролирано запалване под наблюдението на пожарникари.

Подобни обучения са изключително важни, защото в първите минути на инцидент правилните действия могат да спасят човешки живот и имущество.

