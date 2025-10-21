Фъстъците в бебешкото меню – ключ към по-малко алергии

Десет години след като изследване доказа, че ранното хранене на бебета с продукти, съдържащи фъстъчен протеин, може да предотврати алергия към фъстъци, ново проучване отчита значителни резултати.

Около 60 000 деца са избегнали развитието на тази алергия, след като насоките от 2015 г. препоръчаха включване на фъстъчния протеин още при захранването на кърмачета от четиримесечна възраст.

„Днес има по-малко деца с хранителни алергии, отколкото щеше да има без тези усилия“, казва д-р Дейвид Хил, алерголог и изследовател от Детската болница във Филаделфия.

Според анализа на екипа му случаите на алергия към фъстъци при деца до тригодишна възраст са намалели с над 27%, а след разширяването на препоръките през 2017 г. – с над 40%.

Проучването потвърждава резултатите от експеримента LEAP на Гидиън Лак, доказал, че ранното въвеждане на фъстъци намалява риска от алергия с над 80% и че защитният ефект се запазва в юношеството.

БТА