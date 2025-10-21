„КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и Болница „Сърце и Мозък“ гр. Плевен организират прегледи и консултации с АГ специалисти от екипа на д-р Александър Любенов всеки вторник !

В отговор на множеството постъпили запитвания от пациенти и в изпълнение на програмата за подобряване на достъпността до високоспециализирана лекарска помощ, в модерно технологично оборудван кабинет в КМЦ Велико Търново, ще преглеждат и консултират пациенти – д-р Георги Стайков и д-р Магдалена Джикова, избрани специалисти от екипа на д-р Александър Любенов.

всеки вторник от 14.00ч. до 18.00ч.

след предварително записан час

на тел: 062/601-208 и 062/601-664

или на регистратурата в

„Кардиологичен Медицински Център-Велико Търново“

на адрес:

гр. Велико Търново, бул. България 38.“

В отделението по Обща и онкологична гинекология се извършва пълния обем дейности в диагностиката и лечението на доброкачествени и злокачествени заболявания на женската полова система. Отделението е едно от малкото в страната, които извършват високотехнологични интервенции в областта на тазовата хирургия с голяма сложност. Оперативните техники са комбинирани и общи за гинекологични, хирургични и урологични заболявания. Освен стандартните и добре познати техники за лечение на всички видове доброкачествени и злокачествени заболявания на половата система високотехнологичните операционни зали дават възможност за:

Класически и робот-асистирани лапароскопски операции при рак на маточната шийка и маточното тяло с възможност за изполване на специално флуоресцентно багрило (Indocyanine green) за цветно картиране и визуализиране на лимфните пътища;

Класически и робот-асистирани лапароскопски операции при дълбока тазова ендометриоза;

Реконструктивни операции при вродени аномалии (преграда на матката, двойна матка, двурога матка и др.) на женската полова система с всички видове минимално инвазивни техники – роботизирана, лапароскопска и хистероскопска;

Минимално инвазивни подходи при иновативните Mesh-less (без платно) повдигащи операции при генитален пролапс с използване на натурални тъкани;

Модифицирани и персонализирани техники за отстраняване на всички видове субмукозни миомни възли с комбиниране на хистероскопска резекция и морселация.“

Д-р Магдалена Джикова завършва медицина във ВМИ – Плевен през 1986 г. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1995 г. Магистър е по здравен мениджмънт.

Преминала е курсове по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, по ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, съвременни насоки при образната диагностика и лечението на заболяванията на млечната жлеза, по оперативна гинекология и гинекологична оперативна техника, по гинекологична лапароскопия и хистероскопия.

От януари 2024 г. е част от екипа на гинекологичното отделение на ,Мама и Аз’ Плевен.

Д-р Георги Стайков завършва медицина във ВМИ-Плевен през 1988 г. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1998 г. В МА-София.

Има дългогодишен професионален опит в оперативната гинекология, ехографските и колпоскопски изследвания. Впечатляващата му кариера обхваща различни медицински институции в сферата на женското здраве. Има и международна квалификация по акушерство и гинекология от болницата „Джемели“ в Рим.

От 2023 г. е част от екипа на гинекологичното отделение на ,Мама и Аз’ Плевен.